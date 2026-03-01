"Anche contro il Genoa ha confermato che quella in corso è la sua miglior stagione di sempre". Parlasi di Federico Dimarco che anche ieri sera contro i rossoblu, ha dato "l’ennesimo contributo decisivo per tenere l’Inter ben salda in vetta e scaricare tutta la pressione sul Milan" come si legge sul Corriere delloSport che parla dell'esterno mancino come "uno dei protagonisti assoluti del primato interista".

Contro i liguri ha ha confermato "che i suoi centri non sono mai banali. Anzi, sono spesso di pregevole fattura come testimoniato dalla perla al volo che ha trafitto Bijlow sull’assist millimetrico di Mkhitaryan", gol che lo stesso Dimash fatica a spiegare ai microfoni, dove non ha neppure voluto rispondere sul campionato, a sua detta ancora lungo per fare pronostici. "In Serie A dunque quando ha fatto gol, l’ha fatto per sbloccare le partite in quattro occasioni su sei, così come gli era riuscito in Champions contro il Borussia", e i numeri parlano di una stagione sopra le righe e contro ogni pronostico che gli sta fornendo quella fiducia e consapevolezza che il classe '97 aveva smarrito nel finale della scorsa stagione.

"Chivu con Dimarco ha saputo toccare le corde giuste oltre a lasciarlo in campo fino all’ultimo rispetto alle abitudini maturate nell’era Inzaghi" e sebbene in casa Inter ci sia quel comprensibile "pizzico di rammarico per quel mancato impiego in Champions all’andata in casa del Bodø", adesso è tempo di pensare al Como prima, per la semifinale d’andata di Coppa Italia e al derby subito dopo. Gara nella la quale "Dimarco vorrà far lievitare anche il suo bottino di reti visto che in campionato quota sei messa a referto ieri sera significa nuovo primato personale di gol in una singola stagione in Serie A, rispetto ai cinque centri del 2020/21 e del 2023/24".