L'Inter in Italia "è un martello", scrive oggi Tuttosport in uno dei titoli dedicati ai nerazzurri dopo il 2-0 sul Genoa che vale l'ottava vittoria di fila in campionato. In attesa di capire cosa farà oggi il Milan all'ora di pranzo a Cremona, la squadra di Chivu ha incrementato il vantaggio a 13 punti ad una settimana dal derby.

L'unica nota stonata è rappresentata dal problemino al polpaccio che ha colpito Bonny e che potrebbe spingere Chivu a cambiare le strategie martedì in Coppa Italia contro il Como. Il tecnico potrebbe "presentarsi con il 3-4-2-1 per evitare di 'bruciarsi' dall’inizio gli unici due attaccanti sani (Esposito e Thuram)", ipotizza il quotidiano.