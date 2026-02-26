Fino a questo momento Francesco Pio Esposito ha realizzato quattro reti in questo campionato di Serie A e punta a entrare in una ristretta élite della storia dell'Inter. Nell'era dei tre punti a vittoria, infatti, solo Nicola Ventola, Obafemi Martins, Mario Balotelli e Mateo Kovacic hanno segnato almeno cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni. Numeri che confermano la crescita del giovane bomber, probabilmente titolare anche nella prossima sfida di campionato contro il Genoa.