Koni De Winter, difensore centrale del Milan, interviene in conferenza stampa dopo la partita vinta contro la Cremonese, che permette ai rossoneri di blindare la seconda posizione in vista del derby contro l'Inter. Inter che avrebbe potuto anche essere la sua destinazione in estate, anche se il giocatore belga ridimensiona la questione: "C'erano voci però non è mai stato nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan e la decisione è stata facile".

Credi ancora allo Scudetto?

"Penso che da quando sono arrivato abbiamo affrontato partita dopo partita e continuiamo a fare questo. Poi alla fine vediamo".

Ai microfoni di DAZN, De Winter ha commentato le parole di Rafa Leao a proposito della stracittadina definita questione di vita o di morte: "Come dice Rafa. I tifosi gli danno molta importanza, anche noi. Stessa città, il derby è sempre il derby, si sente da tutte le parti. Do ragione a Rafa”.