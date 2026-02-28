Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 2-0 contro il Genoa.

"Quest'anno in campionato l'Inter, anche se non al 100%, riesce sempre a tirare fuori qualcosa a livello di squadra. Non ha subito niente oggi. Il gol di Dimarco non fa più notizia, un capovaloro, uno dei tanti. Bisogna parlare di Luis Henrique, grande partita", le sue parole. 

Il video
Sezione: Vento di Tramontana / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 23:50
Autore: Raffaele Caruso
