La Finalissima del prossimo 27 marzo tra Argentina e Spagna dovrà attendere: a causa degli attacchi dell'Iran ai paesi arabi, tra cui il Qatar, la grande partita tra le Nazionali campioni d'Europa e Sud America, che si sarebbe dovuta giocare a Lusail, è stata sospesa fino a nuovo avviso a seguito della decisione della Federcalcio qatariota di bloccare tutte le partite previste nel Paese. Le prossime settimane saranno cruciali per stabilire se la partita verrà giocata in un'altra sede o se verrà rinviata.