Nei giorni scorsi, il centrocampista Kristjan Asllani, arrivato al Besiktas nel mercato di gennaio dopo l'esperienza poco felice al Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un'agenzia di stampa albanese alla quale ha annunciato quelle che sono le sue intenzioni: "Sono arrivato qui in prestito, ma voglio restare a tempo indeterminato. Questo è un club molto importante e gioca sempre per vincere il campionato e io voglio provare a farlo. Il Besiktas ha tifosi straordinari. È un club che ha tutto ciò che un calciatore potrebbe sognare".

Affermando di essere consapevole delle aspettative dell'allenatore Sergen Yalçın, Asllani ha altresì espresso la sua fiducia dicendo: "So cosa si aspetta Sergen Yalçın da me. Sento che sarò molto utile al Beşiktaş e che otterrò grandi successi qui".