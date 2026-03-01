Qualche giorno fa Federico Dimarco "metteva sullo stesso piano il tricolore e il torneo che insegue tutta la nazione da dodici, infiniti anni. Più chiaro di così, difficile a dirsi" si legge sulla Gazzetta dello Sport che aggiunge: "A riascoltare quelle parole dopo la cacciata dalla Champions, si capisce perché nessuno ad Appiano si sia davvero strappato i capelli" per quanto combinato contro la squadra norvegese e perché, al contrario, tutti temevano il Genoa, finito a schiantarsi contro l'ennesima prodezza del solito esterno sinistro. Dimash "ha domato" anche il Genoa con un "solito capolavoro-laser di sinistro", dando concretezza ai proclami dei giorni prima: "Le priorità in casa Inter sono sempre state evidenti".

Ma per restare sul classe '97 la Rosea evidenzia: "Non c’è, comunque, nessuno in questi luoghi che sbilanci una partita, anzi un campionato, come Dimarco e i numeri testardi, in continuo aggiornamento peraltro, sono lì a testimoniarlo". E se "si votasse l’Mvp di stagione adesso, non ci sarebbe in pole né un centravanti né un trequartista, ma un laterale che corre a tutta fascia. Anzi, pattina come sul ghiaccio la regina Arianna Fontana" ieri presente a San Siro dove è stata omaggiata dopo la grandissima Olimpiade fatta.

'"I record di gol contano solo se portano un titolo…', ha aggiunto saggiamente a fine partita" Dimarco che "ormai viaggia su tutt’altre frequenze, alle altezze dei migliori del Continente e anche oltre, poi a furia di fare foto con i premi di giornata della Lega Serie A finirà presto l’album di famiglia".