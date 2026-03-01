Pareggio sofferto ieri a Bolzano per il Venezia, in una partita che ha visto protagonista assoluto il portiere Filip Stankovic, autore di una parata clamorosa al 94esimo sul colpo di testa a botta sicura di Silvio Merkaj: "È stata una partita tosta. Sapevamo di incontrare un avversario così, soprattutto in casa loro dove è complicato giocarci contro. Un punto è un punto: ce lo teniamo stretto e ce lo portiamo a Venezia. Pensiamo subito alla prossima partita e a vincerla. La parata nel finale? Istinto puro. Sono contento di aver aiutato la squadra ad aver portato un punto a casa. Ce lo teniamo stretto e andiamo avanti con la solita mentalità".