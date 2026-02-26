Henrikh Mkhitaryan lega il suo nome alla Serie A. Dal suo arrivo nel campionato italiano (datato 2019/20), il centrocampista dell'Inter è diventato uno dei quattro giocatori con almeno 35 gol e 35 assist nel torneo: a fare compagnia all'armeno - ricorda Opta - ci sono Domenico Berardi, Rafael Leao e il compagno di squadra nerazzurro Hakan Calhanoglu.