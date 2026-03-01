Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Atalanta, Benito Carbone, allenatore dell'Inter Under 20, rilascia il suo commento di questo pareggio ai microfoni dell'inviato di FcInterNews.it al Konami Centre. Ecco le sue dichiarazioni:

Soddisfatto della partita?

"Molto, abbiamo fatto una partita molto positiva. Per 85 minuti la squadra ha fatto un grande calcio, creato e fatto tante occasioni da gol. Il loro portiere ha salvato tante volte la squadra con parate importanti, sotto l'aspetto dell'ordine messo in campo, della qualità e delle occasioni create sono molto, molto soddisfatto. Poi certe disattenzioni costano questo risultato finale: a volte la pareggi, a volte la perdi come ci è successo. Dobbiamo essere sempre concentrati, sempre attivi. Basta mezza palla e ti puniscono".

Il calo di concentrazione nel finale è frutto anche dell'impegno di Youth League col Betis?

"Per tanti motivi. Magari non sono abituati a fare questo tipo di partite per un periodo così lungo. Stanno sprecando tante energie, poi l'abbiamo fatto con un calciatore appena entrato quindi più fresco: capita, sono cali di tensione che dobbiamo migliorare, una volta lo fa uno, una volta l'altro. Non c'è da colpevolizzare nessuno, il problema è che purtroppo facciamo tanti errori individuali che poi ci costano un risultato strameritato".

Oggi molto bene Breda.

"Ero convinto potesse fare bene quindi l'ho scelto come titolare. Sono contento della sua prestazione, ha fatto una buonissima gara, molto attenta. Forse è calato di tensione anche lui alla fine, però parliamo di lui come di tutti gli altri. Ripeto, in tante partite ci sono errori individuali per cali di concentrazione. Può essere errore tecnico, errore di concetto; dobbiamo crescere e lavorare, non c'è purtroppo nemmeno il tempo di rifiatare perché dobbiamo giocare contro una squadra forte" (il Parma, avversario mercoledì pomeriggio, ndr).