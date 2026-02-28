L'Inter U23 pareggia 0-0 in casa contro l'Alcione Milano dopo una partita non esaltante. A dir la verità i nerazzurri hanno giocato meglio e hanno avuto l'occasione più ghiotta della serata al 65' con Topalovic: lo sloveno, a tu per tu con Agazzi, ha colpito il palo. Poco altro da segnalare in un sabato sera abbastanza povero di emozioni all'U-Power Stadium di Monza, chiuso, al 95', dall'espulsione per il difensore ospite Ciappellano. La classifica, invece, vede l'Inter restare all'ottavo posto, a -5 dal Cittadella, prossimo avversario, e a -6 proprio dall'Alcione. A preoccupare i nerazzurri, più che la classifica, è la striscia di gare senza vittorie. I tre punti mancano dal 26 gennaio, sei partite fa, contro il Lecco. Ora la sfida esterna al Cittadella in infrasettimanale, martedì sera, scontro diretto tra sesta e ottava in classifica.
IL TABELLINO
INTER U23-ALCIONE MILANO 0-0
INTER (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi (dall'86 David), Berenbruch (dall'86' Zouin), Kaczmarski, Topalovic (dal 71' Bovo), Kamaté; La Gumina, Iddrissou (dal 71' Agbonifo).
A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Stante, Venturini, Zouin, Mosconi, Bovio, Amerighi.
Allenatore: Omar Danesi (in sostituzione dello squalificato Stefano Vecchi)
ALCIONE MILANO (4-3-3): Agazzi; Scuderi; Giorgeschi, Cappellano, Chierichetti; Bright, Galli, Invernizzi (dall'88' Olivieri); Pitou (dall'88' Rebaudo, dal 98' Miculi), Tordini (dal 70' Renault), Morselli (dal 70' Plescia).
A disposizione: Raffaelli, Muroni, Lanzi, Lopes, Pirola, Marconi, Gallazzi.
Allenatore: Giovanni Cusatis
Ammoniti: Scuderi (46'), Morselli (62'), Chierichetti (79')
Espulso: Ciappellano (95')
Arbitro: Mattia Maresca (sez. di Napoli)
Assistenti: Di Meo-Cavalli
Quarto Ufficiale: Poli
Operatore FVS: Cassano
RIVIVI IL LIVE
22.27 - Fischia tre volte Maresca, Inter U23 e Alcione non si fanno male: finisce 0-0 a Monza.
98' - Rosso confermato, giustamente. Intanto Miculi prende il posto di Rebaudo.
95' - Ciappellano falcia Zouin in campo aperto: rosso diretto per il centrale, che sembra sacrosanto. Ovvia call di Fvs per l'Alcione, intanto ammonito Cusatis.
90' - Sei di recupero.
88' - Check rapido, non c'è nulla. Intanto escono Pitou per Rebaudo e Tordini per Oliveri nell'Alcione.
87' - FVS al lavoro per un intervento su Cocchi.
86' - Altri due cambi per l'Inter: Zouin e David per Berenbruch e Cocchi.
79' - Ammonito Chierichetti, che ferma Calligaris. Il portiere nerazzurro stava lanciando il contropiede.
76' - Plescia resiste a Prestia, che finisce goffamente a terra nel duello, e serve Renault in mezzo all'area. Tiro forte, da buona posizione, respinto in corner da Cinquegrano.
72' - La Gumina conclude in acrobazia: tiro bloccato facilmente da Agazzi.
71' - Ne cambia due anche l'Inter. Bovo per Topalovic, Agbonifo per Iddrissou.
70' - Due cambi per l'Alcione. Fuori Tordini e Morselli per Renault e Plescia.
65' - Palo clamoroso dell'Inter U23! Topalovic si mangia il gol dell'1-0. Imbucata di Berenbruch, rimpallo favorevole con Scuderi per Topalovic e lo sloveno si presenta a tu per tu con Agazzi. L'estremo difensore devia contro il palo, poi sulla respinta Topalovic non riesce a coordinarsi e mette a lato.
62' - Ammonito Morselli, entrata ruvida su Cocchi che resta giù. Secondo ammonito per l'Alcione.
59' - Calcia da fuori Kaczmarski: tiraccio. Inter che ora fatica a trovare il varco giusto per rendersi pericolosa.
54' - Si riprende, vistoso turbante per lo sloveno che però prosegue.
51' - Resta giù Topalovic, scontro testa contro testa con Chierichetti.
48' - Angolo per l'Inter che dopo una spizzata di Prestia rischia di diventare pericoloso. La difesa ospite libera, in affanno.
46' - Ammonito Scuderi, fallo tattico su Berenbruch.
21.32 - Si ricomincia, senza cambi.
21.31 - Squadre in campo per la ripresa. Tra poco si parte.
Primo tempo piuttosto scialbo all'U-Power Stadium di Monza. L'Inter U23 parte decisamente meglio, pur senza creare grandi occasioni da rete, poi l'Alcione cresce e riesce a limitare i nerazzurri. Particolarmente ispirato Berenbruch, coinvolto e cercato dai compagni e tante volte al tiro. Poco incisivo invece La Gumina. Da segnalare anche il buon lavoro in mezzo al campo di Kaczmarski, che, al netto di un paio di errori tecnici, si è reso utile.
21.16 - Fischia due volte Maresca: 0-0 a metà gara.
45' - Un minuto extra.
43' - Berenbruch tira ancora da fuori: peggior conclusione sin qui della sua serata, tiro strozzato e palla a lato di parecchio.
39' - Due angoli di fila per l'Alcione, che ora alza un po' il baricentro. L'Inter accetta e punta a ripartire.
30' - Terzo tentativo per Berenbruch: ancora Agazzi a dire di no. Il colpo di punta del giocatore nerazzurro trova la respinta, ancora non impeccabile stilisticamente, dell'estremo difensore ospite.
29' - Contropiede Inter concluso da Cocchi. Il suo mancino non prende la giusta direzione e si spegne sul fondo.
26' - Ora palleggiano gli ospiti, che dopo una partenza timida si stanno pian piano sciogliendo. L'Inter difende con ordine, tenendo alta la linea.
18' - Timida offensiva dell'Alcione. Tordini tira da lontanissimo, una deviazione accomoda il pallone per la presa di Calligaris.
16' - Kamaté rientra sul mancino e calcia: una zolla lo inganna, la palla si alza e lui colpisce male. La posizione era invitante.
13' - Questa volta è Cocchi a tentare di soprendere Agazzi. La conclusione da posizione defilata del classe 2007 non trova lo specchio.
9' - Berenbruch ancora al tiro da fuori! L'Inter ha inizato bene e riesce a mettere in difficoltà l'Alcione. Il mancino da fuori del centrocampista nerazzurro viene respinto in bagher da Agazzi, non bellissimo nella circostanza ma efficace.
5' - Subito Inter in avanti! Ci prova Berenbruch dopo una buona pressione dei nerazzurri sulla prima costruzione avversaria. Il suo tentativo sfila a lato di poco dopo suggerimento di Topalovic.
20.30 - Fischia Mattia Maresca: è iniziata Inter U23-Alcione Milano! Primo pallone per gli ospiti.
20.28 - Squadre in campo: Inter in completo nerazzurro, Alcione in divisa bianca.
L'Inter U23 torna a giocare in casa dopo la sconfitta contro il Renate. I nerazzurri di Vecchi ospitano l'Alcione Milano nella 29a giornata del girone A di Serie C. Vecchi è costretto a rinunciare a Fiordilino in mezzo al campo: in regia tocca a Kaczmarski. In attacco c'è ancora Iddrissou, che in settimana ha portato a casa il pallone dopo la tripletta nell'ottavo di finale di Youth League contro il Betis Siviglia con la Primavera. All'andata finì 1-2 per la seconda squadra nerazzurra. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio 20.30.
Autore: Alessandro Savoldi
