Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, commenta la prestazione dei suoi uomini contro l’Inter ai microfoni di RAI Radio Uno: “Il Genoa ha giocato una partita seria. Nessuno ha tolto la gamba, tutti si sono impegnati. È uscito il valore delle due squadre, abbiamo provato a non accettarlo ma la verità è questa; siamo ancora lontani da loro ma siamo rimasti in campo. L’Inter non ci ha disintegrato anche se ha meritato la vittoria all’andata e al ritorno. Per vincere e portare a casa punti in queste partite devi essere perfetto, segnare quando hai le 2-3 occasioni che ti capitano e non subire quando vengono giù loro. Il secondo gol è arrivato quando stavamo uscendo fuori abbastanza bene. Devi sperare di essere perfetto e che loro non lo siano, stavolta non è stato così”.

Fino al 2-0 di Calhanoglu il Genoa aveva provato a farsi vedere con più frequenza dalle parti di Sommer.

“Non li stavamo chiudendo dentro l’area però faceva sperare che l’inerzia fosse un po’ cambiata. Loro ci hanno messo in difficoltà quando eravamo nel blocco basso, con la loro qualità e fisicità per vincere i duelli a centrocampo e davanti. Speravamo di mantenere l’equilibrio magari trovando la zampata che avrebbe potuto darci quel punto che non sarebbe stato meritato perché loro hanno attaccato molto anche nel primo tempo. Ma ce lo saremmo preso volentieri”.

Confermerà le scelte offensive anche contro la Roma?

“La qualità fa bene a qualunque squadra, specie se unita all’impegno. Anche i centrocampisti e gli esterni offensivi che abbiamo danno una grossa mano in fase difensiva. Non mi spaventa mettere giocatori di qualità, anzi sono convinto che mi toglieranno un sacco di problemi”.