Sono 115 i precedenti in Serie A tra Inter e Genoa, avversarie sabato sera a San Siro. Il bilancio sorride ai nerazzurri con 61 vittorie contro le 22 rossoblu, mentre i pareggi sono 32. La squadra nerazzurra è imbattuta nelle ultime 13 sfide di campionato contro il Grifone (10 vittorie e 3 pareggi), con 33 reti segnate (2.5 di media) e appena cinque subite nel parziale.