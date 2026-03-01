L'Inter si rialza dopo il Bodo "e procede a vele spiegate in campionato verso il derby" e chissà. La ripartenza si chiama Genoa e contro il Grifone la squadra di Chivu salpa in scioltezza. E anche per il Corriere dello Sport il merito è in primis del giocatore di Chivu migliore in campo: Federico Dimarco. L'esterno interista disegna una volée "semplicemente deliziosa con cui schiaffeggia il pallone mandandolo all’angolino", 7 e mezzo per lui.

Mezzo punto in meno per Bonny e Luis Henrique, entrambi più che semplicemente frizzanti; qualcosa in più della sufficienza per Sommer, Mkhitaryan

e Calhanoglu, sufficienza politica invece per De Vrij, Carlos Augusto, Barella, Zielinski e Pio Esposito. Da rimandare invece Akanji, Bisseck e Thuram: "Continua la caccia alla miglior versione del francese. Non brilla neanche alla terza da titolare tra campionato e Champions con Lautaro ai box" si legge sul francese. Sette in pagella per Chivu.