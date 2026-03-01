L'Inter vince 2-0 contro il Genoa e consolida il primo posto in classifica. Un successo, quello di San Siro, che fa felice anche Carlos Augusto: "Sapevamo che era una partita difficile, è stata una grande vittoria per il campionato ma anche per il gruppo dopo la sconfitta in Champions - dice il brasiliano a SportMediaset -. Abbiamo dimostrato la forza del gruppo e che possiamo uscire da certe situazioni".

Cosa vi siete detti dopo il Bodo per ripartire?

"Chiaro che non è semplice e non è bello perdere e uscire così, però abbiamo già dimostrato tante volte come uscire da queste situazioni. Abbiamo dimostrato la forza del gruppo, ci sono ragazzi con esperienza che hanno già vissuto situazioni simili. È stata una grande vittoria per il morale del gruppo."

Cosa pensi di Dimarco e Calhanoglu?

"Sono sempre contento per i miei compagni, Dimarco sta facendo una grande stagione e sono felice per il ritorno di Calhanoglu. Anche Denzel (Dumfries, ndr) è tornato in gruppo. È più importante la vittoria dell'Inter, ma se i compagni stanno bene ci troviamo bene. Stiamo facendo delle grandi cose".

Avete un match point scudetto nel derby?

"Sappiamo che c'è differenza nei punti ma sappiamo anche che in passato è già successo qualcosa. Dobbiamo dimostrare la nostra forza: prima c'è la Coppa Italia, poi con il Milan sarà una grande partita".

Il Como è molto pericoloso.

"Sta facendo una grande stagione, lotta per la Champions. Dobbiamo fare quello che sappiamo per fare una grande partita".