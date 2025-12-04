Battendo l'Inter Under 23 ieri sera, la Dolomiti Bellunesi ha infilato il terzo risultato utile consecutivo dopo due pareggi di fila, tre punti che la avvicinano alla zona playoff. "Avevo detto che questi ragazzi stavano andando in una direzione netta e oggi hanno fatto un primo tempo molto positivo, creando tanti presupposti per andare sul doppio vantaggio - il commento del tecnico Andrea Bonatti riportato da Tuttoc.com -. Il successo è stato legittimato per la prestazione tecnica e di personalità. Avevo detto che avevamo bisogno di una prova di maturità e credo che sia stata superata oggi (ieri, ndr). Vedo miglioramenti costanti e sono soddisfatto quando i ragazzi riescono a farli emergere durante le partite. Questa squadra ha qualità tecniche, lo abbiamo dimostrato contro una squadra fortissima. Aggiorniamo le statistiche perché ci tengo: è il quarto clean sheet e mi fa piacere perché voglio che andiamo tutti insieme verso l'obiettivo. Dobbiamo rappresentare con orgoglio e tanto lavoro il patrimonio che abbiamo a disposizione".
Autore: Mattia Zangari
