Come apparirebbe la classifica di Serie A se gli unici criteri fossero i gol attesi (xG) e i gol attesi subiti (xGA)? Poche sorprese, a comandare è l'Inter di Cristian Chivu. La squadra nerazzurra comanda con +13.0 (la differenza tra 22.9 di xG e 9.9 di xGA).

Sul podio Juventus (+6,9) e Milan (+4,4), davanti a Bologna e Napoli, entrambe a +4.1. Curiosità. La Roma capolista è nona in classifica (+2.9).