Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Paolo Stringara ha parlato così del momento dell'Inter:

Inter, col Venezia cosa le è piaciuto?

"Una squadra che gioca un buon calcio, propositivo, dovrebbe fare più fatica con le piccole, perché si chiudono e non ti lasciano spazio. Se non hai argomenti tecnici e tattici validi fai fatica. Il Como è una buona squadra, con idee, ottimi giocatori. E' una sorpresa, è bello vederla giocare".

Sarebbe stato contento se fosse arrivato Fabregas in estate all'Inter?

"Se fosse arrivato lui, l'Inter avrebbe dovuto cambiare molti giocatori. L'attuale rosa sarebbe stata modificata perché molti avrebbero fatto fatica con la sua maniera di fare calcio. Sarebbe stato un passaggio troppo radicale. Hanno scelto poi di rimanere in linea con il passato, anche se Chivu sta facendo cose diverse. A me quel tipo di calcio di Fabregas non è che entusiasma, ma devo ammettere che stanno facendo bene".