Vittima sacrificale ancor prima del fischio d'inizio, il Venezia è uscito di scena dalla Coppa Italia dopo un netto 5-1 incassato sul campo dell'Inter. Risultato inevitabile vista la differenza tecnica e le scelte di formazione di Giovanni Stroppa, che ai microfoni di Radio Tv Serie A ha commentato così la sconfitta: "Cercavo delle risposte per la nostra stagione. L'Inter è di un'altra categoria, adesso pensiamo a fare bene in campionato", ha detto il tecnico dei lagunari, confermando di aver girato subito pagina.