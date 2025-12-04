Si tinge di rossoblu il derby emiliano di Coppa Italia tra Bologna e Parma. A indirizzare il match sono per primi gli ospiti con Benedyczak che al 13esimo trova il gol del vantaggio che fa sognare la squadra di Cuesta. Al 38esimo però Rowe trova con caparbietà la rete del pari, facendo 1-1, risultato che sembra portare la gara fino alla lotteria dei rigori ma Santiago Castro non ci sta e all’89esimo segna il 2-1. I campioni in carica staccano il pass per il quarto di Coppa Italia, dove incontreranno la vincente tra Lazio e Milan.