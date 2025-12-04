Intervenuto nel corso di un evento di Balocco, sponsor della Juventus, il portiere bianconero, Mattia Perin ha parlato della stagione che ha sta vivendo la squadra di Torino, passata di recente sotto la guida di Luciano Spalletti. Scudetto? Ecco come la pensa l'ex Genoa.

Come state?

"Benissimo, dopo tre vittorie consecutive stiamo bene".

A dicembre calendario tosto…

"Sono d’accordo, ci sono tre partite fondamentali. Però ditemi voi quando non ci sono partite fondamentali: non esistono più squadre materasso, solo avversari che vogliono giocare e vengono a pressarti. Alla fine parla il campo, questo calendario deve solo stimolarci”.

Si può parlare di scudetto?

"Siamo al 4 dicembre, aspettiamo un attimo".