Voce tecnica di Inter-Venezia per Radio TV Serie A, Rolando Bianchi ha commentato così il gol segnato da Francesco Pio Esposito, il primo a San Siro con la maglia nerazzurra: "Ha fatto un gol straordinario, da attaccante vero. Non ci ha pensato due volte a tirare. E' un attaccante importante per la nostra Nazionale. Gioca, lotta e poi fa questi gol", le parole dell'ex centravanti del Manchester City.