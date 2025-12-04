"Onorato e infinitamente grato a questi colori e a questa società per avermi fatto realizzare un sogno". Le parole sono di Matteo Spinaccè, attaccante dell'Inter fresco di esordio in prima squadra. Il giovane bomber classe 2006, trascinatore della Primavera nerazzurra nella scorsa annata e ora punto di forza dell'U23 di Vecchi, festeggia con queste parole il debutto nel mondo dei grandi, arrivato ieri sera nell'ottavo di Coppa Italia contro il Venezia: "Scendere in campo con questi campioni è stata un'emozione indescrivibile. AMALA", la chiosa del post pubblicato su Instagram.