La Lega Calcio Serie A e la Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre (proclamata dall’ONU nel 1992 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e dell’abbattimento di ogni tipo di barriera) hanno in programma una serie di iniziative congiunte, che si concentreranno dal 6 all'8 dicembre durante la 14esima giornata della Serie A Enilive.

In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, realizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata `Zero barriere! Il Calcio è di tutti!` poco prima del fischio di inizio di ogni match. Tre atleti della Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale, inoltre, accompagneranno l’ingresso in campo degli Ufficiali di gara e dei Capitani durante il cerimoniale di gara.

La DCPS, istituita nel 2019, ha come obiettivo principale lo sviluppo e la diffusione della pratica calcistica per le persone con disabilità. Ogni anno viene organizzata una Competizione di calcio a 7 che, per la stagione 2025-26, vede la partecipazione di 300 squadre di tutte le regioni italiane, per un totale di 1400 partite. I tesserati, tra calciatrici, calciatori, allenatori e dirigenti, sono circa 4500.

Il messaggio che la Divisione Calcio Paralimpico della FIGC vuole diffondere insieme alla Lega Calcio Serie A è che `Il Calcio è di tutti!` e che lo sport dev’essere portatore di inclusione, per far sì che ogni tipo di barriera, fisica e psicologica, debba essere abbattuto.