Il sorteggio finale della Coppa del Mondo 2026 trasformerà Washington DC nell'epicentro dello sport mondiale domani, venerdì 5 dicembre 2025, quando gli occhi del pianeta saranno puntati sull'iconico ìJohn F. Kennedy Center for the Performing Artsì. Coniugando sport, intrattenimento e spettacolo come mai prima d'ora, lo show svelerà gli accoppiamenti della fase a gironi del torneo a 48 squadre, segnando l'inizio di una nuova era per il calcio mondiale.

La FIFA ha annunciato la straordinaria partecipazione di leggende dello sport e direttori d'orchestra di fama mondiale che accompagneranno i tifosi in questo emozionante evento. La leggenda della FIFA ed ex capitano dell'Inghilterra Rio Ferdinand, uno dei difensori più celebri della sua generazione, condurrà il sorteggio, assistito dalla pluripremiata conduttrice internazionale Samantha Johnson. Insieme, guideranno il pubblico attraverso un sorteggio davvero senza precedenti, secondo le procedure ufficiali.

"Condurre questo storico sorteggio è un onore incredibile - ha dichiarato Ferdinand -. Da giocatore, ho vissuto per questi palcoscenici mondiali - ora sono onorato di ricoprire un ruolo diverso e speciale insieme a un cast incredibile per rivelare i 12 gironi di quattro squadre che tutto il mondo sta aspettando".

Ad affiancarli sul palco ci sarà un cast straordinario di icone di diversi sport, dal football americano al basket, dal baseball all'hockey su ghiaccio, rendendo questa finale, ancora una volta, diversa da tutte le altre. Il sette volte campione del Super Bowl della National Football League (NFL), il quattro volte campione della Stanley Cup e membro della Hall of Fame della National Hockey League (NHL) Wayne Gretzky, il sette volte All-Star della Major League Baseball (MLB) Aaron Judge dei New York Yankees e il quattro volte campione della National Basketball Association (NBA) e membro della Hall of Fame Shaquille O'Neal fungeranno da assistenti al sorteggio, creando un ponte tra il mondo del calcio globale e gli sport più celebri del Nord America.

"Partecipare al sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA è un onore incredibile: è il tipo di palcoscenico mondiale che ogni atleta sogna - le parole di Brady -. Sono entusiasta di contribuire a tracciare il percorso di un torneo che unisce il mondo come nessun altro".

"Il calcio ha il potere unico di unire persone provenienti da tutto il mondo e di creare un impatto positivo, e non vedo l'ora di vedere questo accadere in Nord America il prossimo anno e oltre, quando ospiteremo la più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre", ha dichiarato Gretzky.

"Sono entusiasta di partecipare al sorteggio che deciderà il destino delle squadre partecipanti e susciterà emozioni in tutto il mondo. Sarà un momento indimenticabile per me personalmente. Seguo da vicino il calcio, quindi partecipare al sorteggio della Coppa del Mondo è incredibilmente speciale", ha riflettuto Judge. "Con la finale in programma a New York e nel New Jersey, proprio dove gioco, non vedo l'ora di vedere quali squadre si contenderanno il titolo nella nostra zona".

A completare la schiera di icone sportive presenti al sorteggio finale, il due volte campione del Super Bowl della NFL Eli Manning porterà il suo carisma distintivo all'evento in qualità di presentatore del red carpet.

Il sorteggio finale sarà trasmesso in diretta su FIFA.com e dai media partner della FIFA in tutto il mondo a partire dalle 12:00 ET (18:00 CET). Oltre ai conduttori e agli assistenti del sorteggio, ieri è stata annunciata una line-up di intrattenimento ricca di star per lo show del sorteggio finale.