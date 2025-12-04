Messo in archivio con soddisfazione il capitolo Coppa Italia grazie alla vittoria rotonda sul Venezia, l'Inter si rituffa a bomba sul campionato ospitando il Como per la 14esima giornata. Il match, che si disputerà sabato 6 dicembre alle 18 a San Siro, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.