Messo in archivio con soddisfazione il capitolo Coppa Italia grazie alla vittoria rotonda sul Venezia, l'Inter si rituffa a bomba sul campionato ospitando il Como per la 14esima giornata. Il match, che si disputerà sabato 6 dicembre alle 18 a San Siro, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Sezione: News / Data: Gio 04 dicembre 2025 alle 15:16
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Rolando Bianchi su Pio Esposito: "Gol straordinario col Venezia. E' un attaccante importante per la Nazionale"
Serie A Player of The Month di novembre, svelati i sei candidati: in lizza anche l'interista Lautaro Martinez
Bisseck a ITV: "Inizio stagionale difficile per me, ma ho la fiducia di Chivu e so cosa può fare questa squadra"
Spinaccé a ITV: "Pio Esposito è un ragazzo davvero speciale, mi rivedo in Thuram. Grato di giocare con loro"
Altre notizie
Giovedì 04 dic
- 16:41 Dolomiti Bellunesi, Bonatti: "Inter U23 fortissima, abbiamo superato una prova di maturità"
- 16:27 Sommer e l'abbraccio dei compagni a Pio Esposito: "Tutti insieme, una squadra"
- 16:13 Rolando Bianchi su Pio Esposito: "Gol straordinario col Venezia. E' un attaccante importante per la Nazionale"
- 15:59 Venezia, Stroppa volta pagina: "Inter di un'altra categoria, ora pensiamo a fare bene in campionato"
- 15:44 Ieri un'Inter inedita in campo, Chivu commenta il 5-1 contro il Venezia: "Coraggio, determinazione e atteggiamento"
- 15:30 L'Inter vola ai quarti di finale spazzando via il Venezia, Bisseck ripensa al rotondo 5-1 di San Siro: "Calcio totale ieri"
- 15:16 Dopo la Coppa Italia, riecco la Serie A: dove vedere Inter-Como in tv
- 15:02 Colonnese: "Inter-Como partita bellissima e aperta, per Chivu sarà una sfida pesante"
- 14:48 L'agente di Bove: "Sta lavorando per tornare in campo, ma sull'Italia non possiamo sbilanciarci"
- 14:34 Serie A e Divisione Calcio Paralimpico FIGC insieme per i diritti delle persone con disabilità: le iniziative del week-end
- 14:20 Milano-Cortina 2026, prosegue il viaggio della Fiamma Olimpica: anche Ibrahimovic, Inzaghi e Ranocchia tra i tedofori
- 14:06 Angolo Tattico di Inter-Venezia - Thuram regista offensivo, Casas da sinistra ad accentrarsi: le chiavi
- 13:52 Dolomiti Bellunesi, Agosti: "Inter molto forte, è stata una gara difficile. Il gol? Very good"
- 13:38 Mancini: "Materazzi il mio idolo dal 2006, ora siamo amici. Vogliamo andare al Mondiale"
- 13:24 Accardi: "A gennaio mi aspetto innesti mirati dall'Inter. Scudetto? Vince il Milan"
- 13:10 Napoli, piena emergenza a centrocampo: si ferma anche Lobotka, risentimento al tibiale posteriore
- 12:56 Parma, Pellegrino: "Chivu grandissima persona. Se è pronto per una big, lo saprà lui"
- 12:42 Italia-Irlanda del Nord, scelta la sede della semifinale playoff mondiale: sarà Bergamo
- 12:28 Serie A Player of The Month di novembre, svelati i sei candidati: in lizza anche l'interista Lautaro Martinez
- 12:14 I compagni mimano la sua esultanza in panchina, Pio Esposito dopo il primo gol nerazzurro a San Siro: "Insieme"
- 12:00 Tutti pazzi per DIOUF, chi sulla DESTRA contro il COMO? MUSCOLI e TESTA: ESPOSITO è un PREDESTINATO
- 11:45 Tacconi: "Il calcio è una noia, mi ha divertito solo Juve-Inter. Io e Zenga? Vi racconto un aneddoto"
- 11:30 Germani (The Art of Fighting): "Un domani riempiremo San Siro col puglilato. Già oggi..."
- 11:16 fcinMlacic, partita aperta. Inter in piena corsa, ma c'è la variante procura. E l'ultima parola spetta a lui
- 11:02 GdS - Pio bomber totale: già in gol in ogni competizione. E non c'è interista che...
- 10:48 CdS - Diouf ormai dentro le rotazioni, Mkhitaryan prenota una maglia per il Liverpool
- 10:34 "Home Never Alone", parte la nuova campagna di Natale dell'Inter
- 10:20 Ranocchia: "Rischiai l'addio all'Inter, ecco cosa mi disse Stankovic. Icardi? La fascia a lui mi fece male perché..."
- 10:06 Josep Martinez dopo il ritorno in campo: "Più forza e motivazione che mai"
- 09:52 TS - Diouf uomo copertina dell'Inter: si candida per una maglia da titolare contro il Como
- 09:38 Pagelle TS - Bisseck straripante, Diouf ex oggetto misterioso, Esposito col golazo. Luis Henrique da 6: non incanta
- 09:24 TS - Difficoltà minima, ma l'Inter fa il suo dovere. Ancora una gran risposta dalle punte
- 09:10 Pagelle CdS - Diouf dà una spallata alla diffidenza, Thuram il migliore, Sucic in ombra
- 08:56 Moviola GdS - Un solo dubbio per Di Marco: Venturi su Pio rischia il cartellino rosso
- 08:42 La rivelazione di De Zerbi: "Con l'Inter nessun contatto in estate". E poi spiega su Luis Henrique: "Ha bisogno di fiducia"
- 08:28 Pagelle GdS - Thuram fa cin cin, Frattesi vispo, brillano Esposito e Diouf
- 08:14 GdS - Chivu si gode il passaggio del turno e due frammenti di memoria futura
- 08:00 La serata delle prime volte e dei gesti tecnici implacabili: unire l'utile al dilettevole con la giusta applicazione
- 00:23 Venezia, Lella in conferenza: "L'Inter è forte, ci ha messi in difficoltà fisicamente e tecnicamente"
- 00:18 Venezia, Stroppa in conferenza: "Avevamo il freno a mano tirato. Stankovic? Spero che l'anno prossimo..."
- 00:00 Seria. Anzi, serissima
Mercoledì 03 dic
- 23:50 Inter-Venezia, la moviola - Di Marco perde lucidità dopo la svista sul contatto Venturi-Esposito. E grazia Sagrado
- 23:47 Bisseck in conferenza: "Le voci sul mio addio? Non penso al futuro. E se fossi Nagelsmann mi convocherei al Mondiale"
- 23:45 Tutti per Pio: la panchina dell'Inter festeggia Esposito e il suo gol mostrando i muscoli
- 23:42 Bisseck a ITV: "Inizio stagionale difficile per me, ma ho la fiducia di Chivu e so cosa può fare questa squadra"
- 23:40 Chivu in conferenza: "Frattesi può fare meglio, deve ritrovare fiducia. Attaccanti? A volte sbuca il caso, ma hanno numeri impressionanti"
- 23:36 Bisseck a SM: "Sono inca...to per il gol preso. Quando gioco da terzo posso aiutare anche davanti"
- 23:34 Spinaccé a ITV: "Pio Esposito è un ragazzo davvero speciale, mi rivedo in Thuram. Grato di giocare con loro"
- 23:31 Chivu a ITV: "Per me non esistono le rotazioni. Oggi non guardo il risultato, ma prova e atteggiamento"
- 23:28 Bovo a ITV: "Esordio a San Siro bellissimo. L'Under 23 ci aiuta a colmare il gap con la Prima squadra"
- 23:21 Cocchi a ITV: "Dimarco e Carlos due maestri del ruolo, posso rubargli qualche segreto"
- 23:21 Chivu a SM: "Sono felice per tutti, tante cose belle stasera. Frattesi ha avuto i minuti che meritava, e forse..."
- 23:15 Bonny al 90': "Siamo contenti per Diouf. Non ha avuto un inizio facile, ora sta dimostrando a tutti il suo vero valore"
- 23:13 Thuram al 90': "Giochiamo ogni torneo per andare più avanti possibile. Siamo 24 giocatori di alto livello"
- 23:04 Inter-Venezia, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:55 La prima in Coppa Italia è dolcissima per l'Inter: Venezia travolto 5-1, da Diouf a Esposito quante gioie per Chivu
- 22:55 Inter-Venezia, Triplice Fischio - Torna il Tikus, primo gol di Diouf: è manita, festa e quarto di finale
- 22:55 Rivivi la diretta! COPPA ITALIA, il POST PARTITA di INTER-VENEZIA: ANALISI e PAGELLE
- 22:51 Inter-Venezia, le pagelle - Chivu, solo notizie positive nella notte dei rientri e degli esperimenti: da Diouf a Thuram, fioccano i 7
- 21:58 Inter-Venezia, presenti quasi 45 mila spettatori al Meazza
- 21:05 Dolomiti Bellunesi-Inter U23, le pagelle - David peggiore in campo, in pochi convincono
- 20:38 Per l'Inter U23 arriva la prima sconfitta esterna stagionale: a Fontanafredda contro la Dolomiti Bellunesi finisce 1-0
- 20:36 Chivu: "Stasera la gara più importante, poi penseremo al Como. Devo dare fiducia a Luis Henrique e Diouf"
- 20:34 Thuram a ITV: "Siamo l'Inter, giocheremo al massimo ogni competizione. Io fondamentale? Lo siamo tutti e ventidue"
- 20:29 Il tifo lariano all'assalto di San Siro: saranno 5mila i tifosi del Como presenti sabato
- 20:25 Thuram a SM: "L'anno scorso con loro finì 1-0, serve una gara seria. Felici di avere Esposito"
- 20:25 Venezia, Duncan a SM: "L'Inter è fortissima a prescindere da chi gioca. Contento di tornare a San Siro"
- 20:14 Coppa Italia, Napoli avanti sudando: non basta al Cagliari il gol di Esposito, gli azzurri la spuntano ai rigori
- 20:00 Milan, Allegri: "La Coppa Italia non interessa a nessuno fino agli ottavi di finale. Poi interessa a tutti"
- 19:46 La FIFA prepara la rivoluzione del calciomercato: nei prossimi mesi può arrivare la riforma