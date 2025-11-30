La doppietta al Pisa rappresenta per Lautaro Martinez anche un traguardo particolare nel calcio italiano. Si tratta infatti del 29esimo avversario di Serie A a cui l'argentino è riuscito a segnare da quando è arrivato a Milano nell'estate 2018. 

Nessuno da 7 anni a questa parte è riuscito a fare meglio di lui, come evidenzia Opta.

Sezione: Stats / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 18:25
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print