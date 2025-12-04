Nella serata di festa in Coppa Italia c'è stato spazio anche per Matteo Cocchi, tornato a calcare il prato di San Siro dopo l'esordio in Champions League della passata stagione. Il baby mancino nerazzurro esprime tutta la sua felicità per il ritorno in campo con la prima squadra a colpi di social: "Le emozioni sono le stesse di un anno fa - scrive il laterale classe 2007 su Instagram -. È sempre incredibile giocare in questo stadio, con questi colori e in questa squadra. Sempre forza Inter!".