Raggiunto da Mediaset a pochi minuti dall'ottavo di finale contro la Lazio, il direttore sportivo del Milan Igli Tare è stato incalzato anche sul rinnovo i contratto di Mike Maignan, accostato anche all'Inter per la prossima stagione in caso di svincolo: "Pensiamo alla partita, Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme", le parole dell'albanese.

Tare ha poi fatto anche un bilancio su questa prima parte di stagione: "Siamo contenti per come la squadra ha reagito, non era una cosa facile e abbiamo cambiato tanto. Max è stato bravissimo insieme al suo staff, ha lavorato sulla testa dei giocatori e i risultati si vedono. Siamo neanche alla metà della stagione, vivremo ancora emozioni e difficoltà".