Nel pomeriggio di oggi Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. La Juventus fa sapere attraverso un comunicato ufficiale che "l'intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".

Per rivedere il serbo in campo bisognerà attendere diverso tempo: Sky Sport parla di circa 14 settimane di stop per l'attaccante bianconero.