La partita contro il Pisa si appresta tutt'altro che una semplice operazione. L'Inter lo sa e dovrà fare attenzione a questi fattori che hanno reso i toscani una squadra ostica (pari con Atalanta e Milan, ndr). Touré può contare su 45 duelli aerei vinti, si trova nella top 5 del campionato di A. Lo stesso Touré ha 15 intercetti in stagione, al pari del compagno Caracciolo, difensore centrale dello scacchiere. L'Inter dovrà giocare palla a terra, provando a sorprendere in tecnica e velocità la retroguardia dei toscani.