Cristian Chivu si è soffermato anche con Radio TV Serie A per commentare Inter-Venezia 5-1, una partita dalla quale ha ricevuto indicazioni positive da chi sta giocando meno: "Per molti era la prima e alcuni hanno giocato non nel loro ruolo. Coraggio, determinazione e atteggiamento, sono contento abbiano potuto assaggiare San Siro", le parole del tecnico nerazzurro.