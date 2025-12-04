A caldo, dopo Inter-Venezia 5-1, Yann Bisseck aveva trovato il pelo nell'uovo nella prestazione corale della squadra di Cristian Chivu non nascondendo il fastidio per il gol subito: "Fa male", aveva detto. Oggi, ripensando al pokerissimo di San Siro col quale i nerazzurri hanno strappato il pass per i quarti di Coppa Italia, il difensore tedesco ha esagerato all'opposto scrivendo 'Calcio totale ieri' sulla sua pagina Instagram.