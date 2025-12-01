Quello confezionato in Pisa-Inter per il 2-0 di Lautaro Martinez è il quarto assist stagionale di Nicolò Barella. Il centrocampista si conferma tra i migliori rifinitori del torneo: solo Nico Paz ha servito più passaggi vincenti finora. Il centrocampista azzurro è già vicino ai numeri dell’intero scorso campionato.