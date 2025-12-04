Yann Sommer è stato il primo ad abbracciare Francesco Pio Esposito quando, uscendo dal campo al 79' di Inter-Venezia di Coppa Italia, i giocatori in panchina lo hanno accolto mimando la sua esultanza che aveva messo in mostra qualche minuto prima per festeggiare il suo primo gol a San Siro con la maglia nerazzurra. "Tutti insieme, una squadra!", ha scritto il portiere svizzero su Instagram, a corredo del video in cui si vede che il bomber 2005 viene sommerso dall'affetto dei compagni.