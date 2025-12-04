All'indomani della sfida di Coppa Italia tra Inter e Venezia, match che ha visto trionfare i nerazzurri di Cristian Chivu che accedono allo step successivo della competizione, è già tempo di pensare alla prossima gara di Serie A, in programma per sabato pomeriggio contro il Como. Per il faccia a faccia contro i vicecampioni d'Italia, Cesc Fabregas ritrova Smolcic dopo la giornata di squalifica, scontata contro il Sassuolo. Il croato tornerà titolare sulla fascia destra. Restano indisponibili invece Sergi Roberto e Goldaniga, da valutare invece le condizioni di Diao.