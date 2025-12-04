Intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima del fischio d'inizio di Lazio-Milan di Coppa Italia, il centrocampista del Milan, Samuele Ricci non nasconde il sentimento di rivalsa dei rossoneri dopo la finale persa lo scorso anno contro il Bologna.

Primo grande snodo per il Milan?

"Trofeo molto importante, la Coppa è un obiettivo: bisogna andare avanti e fare una grande partita. Non basterà il 100% visto anche com'è andata a Milano in campionato. Ma siamo pronti per questo".

Sulle questioni arbitrali e il finale di partita concitato tra Milan e Lazio dello scorso weekend in Serie A:

"Siamo abituati, ogni partita c'è un episodio a favore o contro. Non sta a noi giudicare, dobbiamo andare in campo: divertirci e vincere".