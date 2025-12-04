La prima volta non si scorda mai e Leonardo Bovo non fa eccezione. Quella di ieri è stata una serata da ricordare per il centrocampista classe 2005, entrato in campo nel secondo tempo dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia al posto di Petar Sucic. E proprio lo scatto della sostituzione con il numero 8 croato viene scelto dal giovane regista per descrivere condividere con i follower su Instagram "un sogno che si avvera in una serata indimenticabile" dopo l'esordio con l'Inter in una gara ufficiale.