Diego Lopez non ha dubbi: l'avversario più forte affrontato in carriera è stato Ronaldo il Fenomeno. L'ex difensore del Cagliari nomina la stella brasiliana con un passato all'Inter durante l'intervento al podcast Il Duo del Calcio: "Ricordo con affetto Macellari, Zanoncelli, Muzzi e Fabian O’Neill, che mi aiutò molto all’inizio facendomi da guida e facilitando il mio inserimento. L’avversario più forte che ho affrontato è stato Ronaldo il Fenomeno, era imprendibile, potente, tecnico e velocissimo. Tra gli stadi più belli che ho vissuto vi dico l’Olimpico di Roma, Marassi e il San Mamès".