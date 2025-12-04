Intervistato da TMW Radio, l'ex difensore Francesco Colonnese anticipa così i temi di Inter-Como: "Sarà una partita bellissima, due squadre che si conoscono bene, perché entrambe giocano in maniera propositiva. Sarà una partita aperta anche questa. Vedremo se il Como dimostrerà ancora di essere una squadra solida anche con una big come l'Inter. Per Chivu sarà una sfida pesante, avrà lo stress di affrontare un tecnico che era il prescelto per l'Inter, e poi per i pericoli che può creare il Como".