Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, smentisce le voci circolate negli ultimi giorni sull'ex attaccante dell'Inter, compresa la presunta dichiarazione sui 10 gol che avrebbe messo a segno in sei mesi alla Juventus: "Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus. Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino - le parole del procuratore dell'argentino a TMW -. Una volta le notizie si verificavano, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidaggini grosse come una casa".