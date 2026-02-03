Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, smentisce le voci circolate negli ultimi giorni sull'ex attaccante dell'Inter, compresa la presunta dichiarazione sui 10 gol che avrebbe messo a segno in sei mesi alla Juventus: "Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato dieci gol in sei mesi alla Juventus. Così come non è vero che il Galatasaray ha chiesto 15 milioni per il suo cartellino - le parole del procuratore dell'argentino a TMW -. Una volta le notizie si verificavano, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidaggini grosse come una casa".

Sezione: Focus / Data: Mar 03 febbraio 2026 alle 19:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
