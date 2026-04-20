Se diamo uno sguardo ai numeri del campionato di Serie A, Inter e Como figurano spesso e volentieri in cima a diverse graduatorie. Quelle delle coppie gol: Lautaro-Thuram in casa nerazzurra, Paz-Douvikas in quella lariana. Ma non solo: Dimarco e Barella sono i giocatori che hanno fatto più assist in campionato, ma subito dietro a loro c'è Rodriguez. Paz è sul podio dei dribbling riusciti e Butez comanda la graduatoria dei clean sheet (15); poco dietro c'è Sommer (14).

Sezione: Stats / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 22:30
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione