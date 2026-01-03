Un anno dopo il suo primo gol a San Siro, Santiago Castro scalda i motori sperando in una serata analoga a quella dello scorso anno. "L'attaccante argentino si candida nuovamente per un ruolo da protagonista" per il match di domani tra Inter e Bologna, quando il 'Torito' si ritroverà "ancora di fronte al Toro", connazionale al quale somiglia e si ispira, "battuto di recente nella semifinale di Supercoppa". Tra i due sarà un vero e proprio "derby tutto in salsa albiceleste" che il ventunenne rossoblu vorrà sfruttare al meglio, magari rompendo i due mesi d'astinenza dal gol.

Il 21enne non segna dal 2 novembre al Tardini e nel complesso, finora ha segnato quattro reti in campionato. Cinque contando la Coppa Italia, e tre su cinque di questi gol sono arrivati lontano dal Dall'Ara. L'Inter è avvisata. "La concorrenza di Dallinga non spaventa" e al Meazza dovrebbe partire lui dal 1': "Negli ultimi allenamenti Castro è parso in netto vantaggio sui colleghi" tentando di blindare ancora la porta. Castro e il Bologna nel 2025 non hanno mai perso contro i nerazzurri, con i quali hanno inanellato due pareggi e una vittoria, "una tradizione che Santi e compagni vogliono portare avanti nell'anno nuovo". A rendere tutto meno 'tranquillo' per i nerazzurri si mettono le curiose coincidenze: "Trecentosessantacinque giorni fa, Castro aveva segnato come oggi quattro reti in campionato, e segnò il quinto proprio contro i nerazzurri".