"La paura fa 90. Ma anche Manuel Akanji", scrive la Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna dedica un'analisi ad hoc sull'ex City, arrivato a Milano a qualche ora dal gong di mercato e fin qui uno dei migliori di Chivu. "I numeri sono spaventosi", specie in campionato: A disposizione del tecnico romeno dalla terza di campionato, lo svizzero ha disputato finora 14 partite, "sempre titolare e sempre per 90 minuti in campo".

"Impatto immediato, fiducia istantanea". Il campione elvetico si è preso "la difesa dell'Inter e ora il mercato di gennaio permetterà al 30enne di Wiesendangen di consolidare questo ruolo di guida della linea davanti a Sommer". Come? "Per sbloccare l’affare-Cancelo in entrata, l’Inter può calare sul tavolo due carte con cui fare allo stesso modo scopa: Acerbi o De Vrij" si legge ancora sulla Gazzetta che spiega perché Akanji potrebbe essere la chiave che permette ai nerazzurri di spingere. Una triangolazione che fa felice tutti, Akanji compreso che, con la partenza di uno tra Acerbi e De Vrij, diventa "la certezza al centro davanti a chi resterà tra l’azzurro e l’olandese, Darmian è il ricambio di Bisseck a destra, Carlos Augusto l’alter ego di Bastoni a sinistra".