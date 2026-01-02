La Supercoppa francese si giocherà in Kuwait. Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, ha parlato della disputa all'estero della competizione, soffermandosi anche sulla scelta dell'Italia: "La mia opinione resta la stessa, è la mia e non significa che sia la più giusta: la Supercoppa di Francia, ma vale anche per la Supercoppa Italiana, deve giocarsi nel Paese d'origine, davanti ai tifosi dei club. Andrò perché è il mio lavoro e siamo orgogliosi di disputare questa partita. Non ce l'ho contro il Kuwait, che ci accoglierà nel migliore dei modi, ma sono contrario a questa idea".