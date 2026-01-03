Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale Youtube, ha fornito gli aggiornamenti sul possibile arrivo di Cancelo all'Inter: "L'Al Hilal ha bisogno di un difensore e la preferenza di Inzaghi sarebbe quella di fare l'operazione con l'Inter mettendo dentro un centrale in più già conosciuto da lui facendo partire Cancelo". Romano spiega, però, che il portoghese però al momento continua ad aspettare di capire se avrà una risposta definitiva dal Barcellona.