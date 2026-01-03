Con la Legge di Bilancio approvata pochi giorni fa, il Parlamento ha approvato anche una serie di norme relative al mondo dello sport. L'edizione odierna di ItaliaOggi spiega che le plusvalenze realizzate nello sport potranno essere spalmate in 4 anni. Il comma 42 dell'articolo 1 recita: "Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata".
Autore: Niccolò Anfosso
