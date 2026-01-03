Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, su Instagram ha fatto chiarezza in merito all'aggressione subito da suo fratello la scorsa notte ai Quartieri Spagnoli di Napoli.

“Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro - si legge -. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato ferite alle gambe e sta bene, compatibilmente con l’esperienza che ha vissuto".

"Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”, ha aggiunto Pisacane.