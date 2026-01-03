Joao Cancelo si allena regolarmente con l'Al Hillal. Nessuna rottura ufficiale tra l'esterno portoghese e il club allenato da Simone Inzaghi. Come testimoniato dagli scatti apparsi sui social, Cancelo si è regolarmente allenato.

Cancelo lascerà però con ogni certezza il club arabo. L'Inter resta in attesa della decisione finale del giocatore che spera ancora di tornare al Barcellona. I discorsi con l'Al Hilal sono vivi, in attesa di trovare la giusta definizione dell'affare che potrebbe coinvolgere anche uno tra De Vrij e Acerbi. 

Sezione: Focus / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 18:40
Autore: Raffaele Caruso
